Медики создали съедобные лекарства в виде QR-кода

Вчера, 20:42

Копенгагенские медики создали бюджетный метод производства новых лекарств. Для этого будет использоваться съедобная основа QR-кода из «чернил», которые содержат в себе необходимую дозу медикаментов.

Для печати QR-кода подойдет обычный струйный принтер, в который будут загружены специальные биочернила, содержащие лекарственные вещества. Отпускать подобные препараты будут аптеки или медицинские учреждения поштучно для тех людей, кто выполнит заказ. С таким методом любой человек на смартфоне сможет просканировать QR-код и убедиться в подлинности лекарства. Это значительно расширяет возможности медицинской технологии.

Если съедобные лекарства через несколько лет займут передовые места по потреблению, то можно будет делать такие пластинки у себя на дому. Эта новая технология также поможет отличить оригинальные таблетки от подделок.