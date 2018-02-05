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Росатом готов спрогнозировать поведение расплавленной ядерной массы на «Фукусиме»

Вчера, 20:11

Специалисты «Росатома» имея практический опыт, связанный с аварией на Чернобыльской АЭС, готовы оказать помощь японским коллегам. В частности, российские атомщики спрогнозируют процессы, происходящие в реакторе атомной электростанции «Фукусима-1» после аварии, произошедшей семь лет назад.

Российские специалисты из «Росатома» выиграли международный тендер на разработку уникальной технологии по прогнозированию «поведения» расплавленной радиоактивной массы, которая остается в реакторе японской АЭС после техногенной катастрофы. Далее предполагаются действия по практическому устранению последствий аварии. На данный момент ситуация на станции остается тревожной, так как пока не было обоснованных прогнозов по состоянию реактора.

Перед российскими специалистами стоит ряд сложных технологических задач. Во-первых, впервые за семь лет необходимо однозначно ответить на вопрос о потенциальных опасностях, содержащегося в реакторе конгломерата. Во-вторых, сопоставить образцы добытой радиоактивной «лавы» с аналогичными компонентами, хранящимися после чернобыльской катастрофы.


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