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Ученые с помощью ДНК-оригами придали форму наночастицам из металла

Вчера, 18:40

Ученые с помощью ДНК-оригами придали форму наночастицам из металла. Уже на данный момент известен новый способ использования ДНК-материала для формирования конкретных структур вроде наночастиц из металла и полупроводника.

Данный способ пустили в ход исследователи Америки и Европы, предварительно связав ДНК-оригами с литографическими способами, чтобы получились металлические частицы определенной фигуры. Изначально молекула ДНК была определенного вида и использовалась как шаблон-пример. Он наносился на площадь с кремнием, а потом выступал как форма, служившая маской, с помощью которой осаждается металл. С помощью экспериментов исследователи добивались металлических частиц нужного типажа на кварце или нитриде кремния. Данный способ ученые применяли для формирования структур из металла определенного вида. Исследователи методики составили сложенные молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, а структура таких частиц выбиралась в связи с их способами эксплуатации как оптических приборов. Так, золотые маленькие частицы в виде бабочки используют как плазмонные антенны, с помощью которых принимают "звонок" в нужном объеме, а из хиральных частиц не составит большого труда создать бисенсоры для воссоздания нужных молекул.


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