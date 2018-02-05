В Великобритании ученые обнаружили «черновик» Стоунхенджа

Сегодня, 18:06

Британские археологи заявили о сенсационной находке неподалеку от знаменитого Стоунхенджа. Прямо на территории городка Ларкхилл под трехметровым слоем земли были обнаружены значительные углубления, в точности копирующие расположение каменных колонн загадочного археологического памятника.

Ямы, обнаруженные археологами, были явно выкопаны примерно в тоже время, когда был возведены каменные блоки Стоунхенджа. Их расположение свидетельствую о двух основных версиях. Во-первых, это может быть «черновик» знаменитой постройки, а во-вторых, возможно именно там был вначале возведено культовое сооружение, а затем по каким-либо причинам перенесено туда, где находится по сей день.

Ученые на протяжении столетий пытаются открыть тайну Стоунхенджа, построенного примерно в 3750 году до нашей эры. Существует множество гипотез назначения сооружения. На сегодня главной версией является ритуальный характер постройки. Однако множество фактов свидетельствуют о значении космического предназначения.