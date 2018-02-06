Успех на охоте гепарду обеспечивает наличие уникального внутреннего уха

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Своим успехам во время охоты гепард обязан наличию уникального внутреннего уха. Такой информацией поделились американские ученые.

Группа американских ученых из музея естественной истории провела ряд исследований, которые были направлены на изучение причин, способствующих успешной охоте гепардов.

В ходе исследования выяснилось, что данные животные обладают уникальным вестибулярным аппаратом, который помогает удерживать им равновесие. Помогает этому уникальное строение внутреннего уха гепарда, которые состоит из лабиринта, каналы которого располагаются во взаимно перпендикулярных плоскостях, они заполнены вязкой жидкостью. Когда животное меняет свое положение в пространстве, жидкость начинает перемещаться, оказывая воздействие на чувствительные волосковые клетки, расположенные на внутренней поверхности стенок лабиринта.

Для проведения эксперимента была использована высокоточная компьютерная техника, при помощи томографа было изучено внутреннее ухо гепарда. Ученые провели ретроспективу развития органа животного – изучив не только современных животных, но и их древних предков. Со временем оно стало больше, а его лабиринты – длиннее.