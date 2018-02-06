Учёные: Мозг человека и примата практически одинаковый

Сегодня, 02:30

Российские и Китайские ученые изучили влияние генов на развитие коры мозга у людей и приматов, и не обнаружили существенных различий в изменении их функционирования со временем.

Биологи из Шанхайского университета и Сколковского института исследовали регулирование функционирования генов, расположенных в префронтальной коре мозга у человека, шимпанзе и макаки в различных возрастах – от только родившихся до взрослых особей. Было установлено, что все изменения у разных представителей на разных стадиях развития довольно похожи и консервативны, из-за чрезвычайной важности данных изменений, они эволюционируют довольно медленно.

Для проведения исследования специалисты использовали альтернативный сплайсинг (процесс, когда участки продуктов одного гена из-за различного соединения между собой образуют различные мРНК, которые кодируют белок). Исследованию подлежали 168 различных образцов из префронтальной коры. Было обнаружено, что существует гораздо больше различий между видами, а не между стадиями развития. И несмотря на наличие изменений в ходе развития, они довольно консервативны у всех 3 представителей.

Также было установлено, что у человека происходит наибольшее количество возрастных изменений. Ученее связывают это с тем, что люди рождаются недоношенными, и данные изменения позволяют развивать пластичность структур.