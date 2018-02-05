Стартовало строительство корабля «Orion» для полетов на Марс и Луну

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Для полетов на Марс и Луну создан специальный космический корабль - «Orion». Строительством корабля нового поколения уже занимается американская компания Lockheed Martin.

Полеты на Марс и Луну уже давно интересуют человечество, подготовка к более детальному их изучению идет уже не один год. Известно, что для совершения таких перелетов ученые разработали специальный летательный аппарат нового поколения, который даст возможность беспрепятственно совершать такие путешествия.

Компанией, которая взялась за производство корабля «Orion» стала американская корпорация Lockheed Martin. На сегодняшний день известно, что уже стартовало начало его строительства. Предполагается, что космический аппарат такого типа будет использоваться не только для полетов на Марс и Луну, но и для изучения более глубокого космоса.

Известно, что специалисты Lockheed Martin уже сделали сварку двух первых компонентов капсулы, в которой будет размещаться экипаж «Orion». Планируется, что на орбиту космический аппарат доставит миссию Exploration Mission-2 (EM-2), участники которой впервые за 50 лет выйдут за пределы околоземной орбиты.

Руководство Lockheed Martin проинформировало, что полностью корабль будет готов к эксплуатации уже в сентябре текущего года. Затем пройдет стадия тестирования, после которой корабль выйдет на орбиту.