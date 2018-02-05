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Ученые из Японии лечат облысение жаренной картошкой

Сегодня, 14:31

Картошка фри помогла ученым из Японии найти способ борьбы с облысением. Более пяти тысяч зародышей волосяных фолликулов удалось вырастить благодаря химикату, который содержится в этом продукте. Именно свойство полидиметилсилоксана пропускать через себя кислород, что не дает пениться маслу при жарке картошки, пригодилось для выращивания фолликулов.

Ученый из Университета Йокогамы пояснил, что главным в выборе массового производства выращивания зародышей фолликулов является материал субстракта для сосуда. Экперимент проводили на мышах, у которых через несколько дней после введения вещества выросло несколько пучков волос. Специалисты уверены, что такой способ поможет и людям, страдающим от облысения.
Осенью 2017 года был проведен похожий экперимент, где у подопытных мышей по истечению 28 суток начал возобновляться волосяной покров.


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