На Бермудских островах инопланетяне похитили большие запасы рома

Сегодня, 14:04

Уфологи из Великобритании сделали необычное заявление. Согласно их данным, недавно на Бермудских островах группа инопланетян тайно на летающих тарелках похитили большие запасы рома.

Сообщается, что на Бермудских островах стали необъяснимым образом пропадать большие запасы алкоголя, в том числе и рома. Уфологи уверенно утверждают, что ром был похищен инопланетными гуманоидами, которые также не против употребить алкоголь. По этому поводу состоится собрание уфологов в Сент-Джордже, где будут обсуждаться возможности отслеживания НЛО в данной местности.

Кроме того, местные жители уверяют, что гуманоиды похищают мопеды и применяют их в своих целях. Уфологи утверждают, что власти Великобритании и США знают о таких визитах НЛО и намеренно скрывают их от общественности.