Петербургские химики разработали средство для укрепления корпусов кораблей и ракет

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Специальный светящийся силикон, который можно использовать для космических кораблей, изобрели петербуржские ученые. Использовать новинку можно для укрепления систем терморегуляции для ракет.

Ученые-химики из Санкт-Петербурга разработали абсолютно новый катализатор, который можно использовать для силикона. Его применение даст возможность повысить термоустойчивость силикона до 320 градусов, а в темноте подсветить. Такая разработка необходима для укрепления системы регуляции космических летательных аппаратов, также их можно использовать в кораблестроении.

Подробно ознакомиться с результатами данного открытия можно в научном журнале Catalysis Science and Technology где петербургские ученые напечатали статью о своем открытии. Как известно, на сегодняшний день силикон используется практически везде – в быту, промышленности.

Новация российских ученых заключается в том, что для его производства они использовали катализаторы, в основе которых лежит иридий. Новый материал мгновенно затвердевает и выдерживает высокие температуры – до 320 градусов Цельсия.

Напомним, что ранее существующие силиконы выдерживали температуру не более 200 градусов. Люминесцентное свечение способствует быстрому определению толщины покрытия и выявлению его недостатков.