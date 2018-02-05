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Hubble сделал фото далёкой невероятно красивой одинокой галактики

Сегодня, 13:09

Hubble сделал потрясающую фотографию одной из самых далёких и невероятно красивых галактик во всей Вселенной. Она известна под названием NGC 1559.

Сегодня обсерватория "Хаббл" опубликовала в Сети фотографию одинокой галактики, которая находится "на краю" Вселенной. Необычайный снимок демонстрирует всю красоту космических тел. Учёные рассказали, что в NGC 1559 большое количество так называемых "пустынь". Пустоты образовались после Большого Взрыва. Известно также, что в этой одинокой галактике есть и тёмная материя. Сейчас космологи бьются в догадках, какая именно величина чёрной дыры, и на сколько она может быть опасна для всей NGC 1559.


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