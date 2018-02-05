Ученые: Виноград лечит от депрессии

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Американские ученые, представляющие медицинскую школу горы Синай заявляют, что виноград лучше всего лечит от депрессии. Специалисты рекомендуют употреблять антидепрессанты, сделанные на основе винограда.

Виноград давно известен ученым как продукт, оказывающий выраженный седативный эффект. Результаты новых исследований показали, что эти ягоды могут ликвидировать угрозы, которые возникают вследствие болезней нервной системы.

Принято считать, что депрессивные расстройства у людей возникают на фоне событий, которые протекают вместе с тяжелыми психическими болезнями. Причем депрессия может спровоцировать воспаление узлов нервной системы, опасные изменения в лимфатических органах и ударить по иммунитету. Большая часть антидепрессантов, приписываемых специалистами, нацелена на регуляцию нейромедиаторов, но ученые настаивают, что лечить этот недуг стоит более глубоко. Для этого предлагается виноград или препараты, сделанные на его основе.