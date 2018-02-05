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Ученые опровергли известный миф об омоложении

Сегодня, 12:49

Ученые опровергли тот факт, что омоложению способствует повышение активности белков, которое приводит к удлинению теломеров.

Научные сотрудники Калифорнийского, Бостонского и Стэнфордского университетов, а также Института исследования старения провели ряд экспериментов с участием почти 10 тысяч добровольцев. Эксперты поставили на изучение вопрос, сможет ли человек омолодиться, если в его организме присутствует повышенная активность белков, что способствует удлинению теломеров. Теломеры являются концевыми участками хромосом, которые предотвращают гибель ДНК в случае деления клеток.
Как выяснилось, часто используемая для омоложения терапия усиления активности теломеразы на самом деле не является эффективной. Наоборот, используя этот способ, можно навредить себе и только постареть.
Таким образом следует вывод, что удлинение теломеров не поможет сохранить молодость.


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