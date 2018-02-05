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Российские ученые убрали из лекарства от рака побочные эффекты

Сегодня, 12:28

Ученые из Томска опубликовали сенсационные результаты масштабных исследований, которые могут стать новой эпохой борьбы с онкологическими заболеваниями. Благодаря разработанным технологиям, раковые клетки теперь могут уничтожаться целенаправленно, без взаимосвязанного повреждения здоровых клеток.

В основе разработки лежит принцип использования полимерных оболочек, которые транспортируются в организм с заключенными в них лекарственными препаратами. Только после точечного попадания в болезнетворные клетки, оболочка в течение незначительного времени растворяется, высвобождая лекарство. Мембраны клеток, не затронутых онкологической деформацией, остаются нетронутыми, что почти до нуля понижает риск побочных эффектов сильнодействующих препаратов.

Методика была испытана на лабораторных животных. Результаты превзошли все ожидания, ни один из ингредиентов сложного лекарства не попал на здоровые клетки. Таким образом, токсичность препаратов нисколько не влияет на функциональность организма. В настоящее время полимерные контейнеры будут опробованы в клинических условиях, прежде чем выйти на рынок. В будущем цена упаковки микроконтейнеров не превысит для пациентов 200 долларов.


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