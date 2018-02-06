Специалисты составили идеальный график рабочего дня для продления жизни

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Специалисты разработали график идеального рабочего дня для продления жизни человека. Такое исследование проведено по заказу британского концерна по производству продуктов.

Учеными уже давно доказано, что распорядок дня играет очень важную роль для жизнедеятельности человека. Неправильное распределение сил может привести к сокращению жизни человека, появлению различных заболеваний.

Для британского концерна, который занимается производством продуктов, способствующих снижению веса, исследователи разработали идеальный график дня человека. Ученые уверенны, что соблюдая его, каждый может сохранить здоровье, красоту и молодость на долгие годы.

Особое внимание британские ученые уделили занятиям физической культурой. В эксперименте приняли участие тысяча человек, следя за их жизнедеятельностью, ученые определили время, когда лучше всего заниматься той или иной деятельностью.

Так, установлено, что завтракать лучше всего в 7 утра, а обедать в 12 дня, самый поздний прием пищи должен быть не позднее 18:00. Пропускать приемы пищи нельзя, так как это приводит к замедлению обмена веществ. В 9:45 у человека наступает пик работоспособности, поэтому все важные дела лучше планировать на утреннее время.