Вчера, 23:18

Ученые из американского национального института рака опровергли вывод многочисленных грантовых исследований о том, что пользование мобильным телефоном угрожает здоровью человека.

В течение двадцати лет многочисленные лаборатории медицинских центров по всему миру, как мантру повторяли тезис: «мобильные устройства вызывают необратимые злокачественные изменения человеческого организма», в том числе и онкологические заболевания. Ученые из Массачусетской лаборатории, проведя многолетние эксперименты с крысами и мышами, которые жили и давали потомство в условиях жесткого реверсивного магнитного поля во временном диапазоне 2-3 года.

Тем не менее, скрупулезное и пока только единичное исследование влияния электромагнитных полей на биологические организмы не убедило большинство консерваторов, которые посвятили полжизни борьбе с угрозами гаджетов человеческому здоровью. Национальный Институт рака США планирует созвать авторитетную международную конференцию, чтобы определиться с алгоритмом более фронтальных исследований.