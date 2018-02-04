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Петербургские ученые обнаружили в Антарктиде образцы древнейшего льда

Вчера, 23:00

Из экспедиции в Антарктиду на научной станции «Восток» петербургские ученые привезли для изучения образцы древнейшего льда.

Участник экспедиции, сотрудник Института Арктики и Антарктики Алексей Екайкин сообщил, что возраст льда-находки равняется 1,3 миллионов лет. Детальное изучение состава древнейшего льда даст ученым возможность установить, какой климат был на Земле тогда.
Ранее статус древнейшего льда принадлежал «голубому льду». Его возраст оценили в 1 миллион лет. «Голубой лед» добыли в Сухих Долинах вблизи американской станции «Мак-Меодо» в Антарктиде.


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