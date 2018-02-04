Японские ученые поняли природу магнитной аномалии мюонов

Вчера, 23:45

Японские исследователи вплотную приблизились к пониманию природы магнитной аномалии моюнов.

В теоретической физике элементарных частиц моюном принято называть радикал с отрицательным зарядом, который отличается от всех прочих подобных образований (их более 320) тем, что имеет гипертрофированный стартовый магнитный момент, способный давать эффект искривления пространства и времени.

Физики-теоретики долго не могли объяснить такую парадоксальную функцию магнитного поля моюнов, которая не вписывалась в теорию относительности Эйнштейна. Японские физики пошли своим нестандартным путем. Они обнаружили, что расчетный теоретический магнитный момент моюна имеет разную величину с моментом, полученным в ходе эксперимента.

Исследователи объяснили такое несоответствие теории и практики в поведении моюна, общим астрономическим колебанием магнитных полюсов Земли, которой сопровождает искривление атмосферного пространства планеты. Эта гипотеза японских ученых вызвала неоднозначную реакцию коллег, которые справедливо полагают, что для подобных теоретических выводов требуется эксперимент фиксации изменения магнитного поля планеты в сверхмалых временных величинах. На сегодняшний день такими устройствами мировая наука не располагает.