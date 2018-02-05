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Стиральная машина может спасти от рака

Сегодня, 05:15

4 февраля – всемирный день борьбы против рака. В этот день снова поднимается вопрос: как следует спасать жизнь людей? В данном вопросе может помочь стиральная машина.

Сейчас в онкорегистре Петербурга 124 тысячи человек, из них умерло 13 тысяч, причем 4 тысячи – те, кто погиб за год с момента установления диагноза. Люди живут в страхе, не зная, что их может настигнуть на следующий день. В Петербурге больше 15 лет функционирует фонд помощи онкологическим пациентам – фонд «АдВита». За прошедший год помощь от этого учреждения получили около тысячи человек из 16 больниц во всем городе. Медучреждения получили помощь в размере более одного миллиона евро.

К тому же, в день борьбы против рака «АдВита» предложил обновить парк стиральных машин. Объясняется это тем, что после трансплантации пациенты живут неподалеку от больницы под пристальным присмотром врачей. За это время необходимо обеспечить чистые вещи, белье, а также убраннаю комнату в виду того, что любая инфекция может навредить больному. С обеспечением чистых вещей может помочь стиральная машина, достойного образца которого сейчас в РФ нет.

Сейчас фонд «АдВита» собирает каждый месяц по миллиону рублей и расходует на благотворительность. Чтобы обновить «парк» стиральных машин, фонд самолично создал проект подобного развития.


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