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Ученые из Канады разработали долговечные пломбы с антибиотиком

Сегодня, 02:15

Ученые из Канады разработали пломбы с наночастицами из антибиотика. Такие пломбы способны защищать зуб от кариеса на протяжении всей жизни. Предыдущие разработки не давали такого долговечного эффекта, и антибиотик быстро вымывался.

Бен Хаттон из Университета Торонто рассказал о принципе работы чудо-пломбы. Химики рассчитали оптимальное соотношение антибиотика и кремния в пломбе, чтобы лекарство работало на протяжении годов, а не вымывалось почти сразу. Прежние разработки позволяли поместить антибиотик только на поверхность пломбы. Теперь же благодаря новой технологии, препарат попадает в наночастицы уже в процессе сборки, а не после нее. Таким образом, количество антибиотика в пломбе увеличивается в 50 раз и замедляет процесс его вымывания.

По результатам первых опытов, антибиотик, входящий в состав пломбы, уничтожает стрептококки, которые провоцируют развитие кариеса, даже через два года.


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