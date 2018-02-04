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ВОЗ выяснила связь алкоголя с онкологическим заболеванием

Сегодня, 16:52

Всемирная организация здравоохранения выяснила, что общего между употреблением алкогольных напитков и развитием онкологических заболеваний.

Специально ко Всемирному дню борьбы с раком 4 февраля, ВОЗ приготовил сообщение с предупреждением о связи спиртных напитков и онкологии. Так, с алкоголем связаны семь разновидностей раковых заболеваний. Крепкие алкогольные напитки, а именно этанол, содержащийся в них, провоцирует разрушение клеток и их перерождение в злокачественные опухоли. Подобное действие приводит к раку молочных желез, кишечного тракта, гортани, печени, ротовой полости и горла, а также пищевода.


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