Ученые доказали существование планет вне Млечного Пути

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Американские ученые доказали, что вне Млечного Пути существуют другие планеты. С помощью микролинзирования специалистами были обнаружены новые объекты, которые находились в диапазоне от Луны до Юпитера.

Микролинзирование является единственным на данный момент методом обнаружения космических объектов, которые находятся на значительном расстоянии от Земли. Таким образом, совершив открытие новых планет от Луны до Юпитера, ученые доказали существование планет в других галактиках, кроме Млечного Пути.

Научные специалисты заявили, что очень довольны своей работой и новооткрывшиеся планеты станут лучшими кандидатами на подпись. Кстати, удалось им это сделать благодаря анализу частот сигнатур и модели данных для вычисления массы.