Конспиролог: Пришельцы предотвратили ядерную войну между США и РФ

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Конспиролог из США Стив Бассетт сделал заявление, что войны между Штатами и Россией с применением ядерного оружия удалось избежать благодаря пришельцам. Таки выводы основаны на частом появлении в небе над государствами летающих тарелок.

Бассет утверждает, что инопланетные создания поставили для себя главную цель - вывести из строя ядерное оружие. Наплывы инопланетных кораблей начались еще в 60-х годах. В то время, как только над каким-либо складом оружия появлялся странный объект, все ракеты мгновенно переставали работать. Их было невозможно починить.

Специалист уверен, что данные случаи помогут избежать войны не только сейчас между США и Россией, но и в ближайшем будущем между другими странами в случае конфликта.