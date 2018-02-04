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Конспиролог: Пришельцы предотвратили ядерную войну между США и РФ

Сегодня, 15:46

Конспиролог из США Стив Бассетт сделал заявление, что войны между Штатами и Россией с применением ядерного оружия удалось избежать благодаря пришельцам. Таки выводы основаны на частом появлении в небе над государствами летающих тарелок.

Бассет утверждает, что инопланетные создания поставили для себя главную цель - вывести из строя ядерное оружие. Наплывы инопланетных кораблей начались еще в 60-х годах. В то время, как только над каким-либо складом оружия появлялся странный объект, все ракеты мгновенно переставали работать. Их было невозможно починить.
Специалист уверен, что данные случаи помогут избежать войны не только сейчас между США и Россией, но и в ближайшем будущем между другими странами в случае конфликта.


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