Учёные рассказали о влиянии роста на отношения мужчин и женщин

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Учёные доказали, что рост способствует влиянию на отношения между мужчиной и женщиной. Участниками эксперемента стали восемь тысяч человек с разным статусом отношений в семье.

По результатам исследований оказалось, что рост мужчины является одним из главных параметров хороших отношений. Чем выше мужчина по отношению к женщине, тем прочнее их брак. Эксперты поясняют данное явление посредством законов биологии, которые говорят о том, что рост мужчины заявляет о его статусе успеха репродуктивности. Женщины подсознательно чувствуют, что высокий партнёр способен её защитить и быть надёжным.