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Уфологи: В Кембридже преподают инопланетяне

Сегодня, 14:34

В графстве Кембриджшир, восточная Англия, было обнаружено несколько НЛО. Уфологи предположили, что инопланетяне могут преподавать к Кембридже, опираясь на отчёты, которые собрал журналист Дэвид Саттон, как сообщает VladTime.

Специалисты по пришельцам отмечают, что внеземные создания могут либо самостоятельно оборачиваться людьми, либо воздействовать на их разум. Подозрения вызывает и то, что в 2017 году в Кембриджшире стало происходить много случаев криминального характера. Там часто похищают, а также убивают детей, причём их родственники заявляют, что к этому причастны пришельцы, потому что наблюдалось что-то очень необычное.

Статистические данные, как заявляют британские уфологи, показывает ужасающую картину. За 2017 год НЛО над Кембриджширом видели почти 1 тысячу раз. Известный эксперт Скотт Уоринг считает, что Британия просто переполнена паранормальными явлениями. Поддерживает его и Тони Бакингем, который сводит «столицу» для НЛО именно в Кембридж.


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