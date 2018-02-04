Онколог: Для профилактики рака необходимо изменить образ жизни

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Врач-онколог Алексей Ильюхов в День борьбы против рака сообщил, что главным фактором в профилактике опухолевых заболеваний является изменение образа жизни.

По словам врача, для профилактики раковых заболеваний необходимо в первую очередь изменить свой образ жизни и мысли, ведь в России принято халатно относиться к своему здоровью, что неправильно. Для успеха в лечении опухолей очень важно выявить их на начальных стадиях развития, а для этого необходимо посещать врача общей практики ежегодно и при необходимости, так как они занимаются профилактическими мероприятиями. Помимо консультации у специалиста, необходимо регулярно проходить ряд обследований, таких как флюорография или КТ органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости. Женщинам необходимо проходить гинекологический осмотр и УЗИ малого таза, а с определенного возраста также маммографию и осмотр молочных желез, а мужчинам сдавать анализ крови на ПСА.

Он сообщил, что к группе риска относятся люди, не ведущие ЗОЖ, с избыточным весом, вредными привычками, и с определенными заболеваниями, вирусом папилломы и с наследственной предрасположенностью.

Он напомнил, что ряд онкологических заболеваний может не вызывать никаких беспокойств, а при обнаружении каких-либо непонятных изменений необходимо проконсультироваться у специалиста.