Сингапур намерен запустить в стратосферу воздушный шар с пилотом

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Власти Сингапура совместно с частными инвесторами намерены в конце весны запустить в стратосферу воздушный шар с пилотом на борту. Ранее проект был не реализован по нескольким причинам, среди которых главным препятствием являлось заключение медиков об опасности такого полета для жизни человека.

Когда три года назад Сингапур широко праздновал свой 50-летний юбилей, проект был готов к реализации, однако против запуска пилотируемого воздушного шара в стратосферу выступили медики и специалисты по безопасности полетов из Управления гражданской авиации. На этот раз разработчики учли все критические замечания. По их словам, стратостат будет оборудован капсулой, которая предохранит пилота от закипания крови и других жидких субстанций организма.

В прошлом году сингапурские энтузиасты все же запустили беспилотный стратостат. Аппарат преодолел высотный потолок в 30 километров. Позднее участники запуска признались, что в стратосферу были отправлены мыши, которые жили в озоносфере около полутора часов. Данное сообщение вызвало негодование защитников животных и привело к локальному скандалу.