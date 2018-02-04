Журналисты разгадали загадку "каменных штанов"

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Журналисты нашли доказательства существования "каменных штанов". До этого пользователи сети интернет принимали таинственные природные образования за монтаж. Как заявляют СМИ, год назад в редакцию попала фотография изображения огромных пород.

Люди, увидев фото, попросту не поверили в наличие подобного камня. Сам снимок беспокоил журналистов, поэтому они сами решили убедиться в его существовании. Как рассказал один из них, он видел каменные породы на севере канадского острова под названием Баффин. Тогда ему было 12 лет. Он вместе со свей семьёй отправился охотиться на тюленей. Достичь нужного объекта возможно только переправляясь по воде, когда тает лёд. Эксперты утверждают, что арка получилась в ходе природных повреждений обрушения скалистых гор.