5 февраля в опасной близости от Земли пролетит астероид

Вчера, 22:22

Громадный астероид пролетит в опасной близости от Земли в понедельник, 5 февраля. Об этом событии напомнили все крупнейшие информационные агентства планеты.

Гигантское небесное тело диаметром в полкилометра и длинной 10200 метров впервые попало в поле зрения телескопа обсерватории на Гавайских островах. Ученые быстро вычислили орбиту «гигантского камня» и предсказали его опасное сближение с нашей планетой. Астероид с маркировкой AJ129 по классификации считается средним. Астрономы в разных районах планеты смогут наблюдать движение "камня" в поясах своего местного времени.

Его скорость в момент прохождения околоземного воздушного пространства составит 34 километра в секунду, что превышает на восемь километров скорость движения подобных тел, - успокаивают читателей эксперты из НАСА.

За четырнадцать лет наблюдения за объектом, астрономы насчитали более 800 прохождений астероида в жестких магнитных полях орбит встречных небесных тел, из-за чего AJ129 утратил часть своей массы и энергии. Прямая встреча Земли с опасным объектом невозможна, уверены астрономы.