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5 февраля в опасной близости от Земли пролетит астероид

Вчера, 22:22

Громадный астероид пролетит в опасной близости от Земли в понедельник, 5 февраля. Об этом событии напомнили все крупнейшие информационные агентства планеты.

 Гигантское небесное тело диаметром в полкилометра и длинной 10200 метров впервые попало в поле зрения телескопа обсерватории на Гавайских островах. Ученые быстро вычислили орбиту «гигантского камня» и предсказали его опасное сближение с нашей планетой. Астероид с маркировкой AJ129 по классификации считается средним. Астрономы в разных районах планеты смогут наблюдать движение "камня" в поясах своего местного времени.

Его скорость в момент прохождения околоземного воздушного пространства составит 34 километра в секунду, что превышает на восемь километров скорость движения подобных тел, - успокаивают читателей эксперты из НАСА.

За четырнадцать лет наблюдения за объектом, астрономы насчитали более 800 прохождений астероида в жестких магнитных полях орбит встречных небесных тел, из-за чего AJ129 утратил часть своей массы и энергии. Прямая встреча Земли с опасным объектом невозможна, уверены астрономы.


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Гость Владимир
Вчера, 22:46

Разве бывают астероиды такой формы: круглого сечения (диаметр бывает только у круга) 500 метров и длиной 10200 ? Представьте модель такого астероида: 5 сантиметров в диаметре и длиной 1 метр! Это или напутали что-то, или ОНИ прилетели! ))))

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