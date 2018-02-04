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Астрономы поставили под сомнение модель устройства Вселенной

Сегодня, 00:05

Астрономы зафиксировали «пляски» звезд вокруг галактики Центавр А. Именно это является камнем преткновения всей модели устройства Вселенной.

 Эта модель состоит в том, что карликовые галактики беспорядочно разбросаны вокруг более крупных звездных систем, а также двигаются в случайных направлениях. За границы этой модели выходят только две галактики: наш Млечный путь, и соседка Андромеда, вокруг которых одновременно двигаются галактики-спутники. Однако астрофизики из Швейцарии опровергли данную концепцию. 14 из 16 галактик кружились вокруг Центавра по одной орбитальной плоскости. Теперь к нашей галактике добавился и Центавр, имеющий свои спутники.

Изучения астрономов продолжается, и если данные спутники будут замечены и в других галактиках, то это поставит под сомнение устройство космоса, известное нам. Таким образом, может подтвердиться теория относительности Эйнштейна.


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