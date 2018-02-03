Физики открыли хиральные фононы в двумерном полупроводнике

Вчера, 22:05

Международная группа физиков обнаружила хиральные фононы в двухмерном полупроводнике - дисульфиде вольфрама. Это открытие позволит управлять транспортом электронов, может использоваться в волитронике.

Международной исследовательской группой руководили Сян Чжан (Xiang Zhang) и Юань Ван (Yuan Wang) из Калифорнийского университета в Беркли. В ее состав вошли физики из США, Китая и Саудовской Аравии.

Хиральные фононы были обнаружены в двухмерном дисульфиде вольфрама. По своей сути хиральные фононы – это периодические колебания решетки полупроводника, но только атомы селена согласовано вращаются по или против часовой стрелки, а атомы вольфрама находятся в неподвижном состоянии.