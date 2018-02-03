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Ученые узнали возраст пика сексуального удовольствия

Вчера, 20:42

Ежегодный опрос Single Singles in America состоялся в 2018 году при поддержке группы ученых из Индианского университета. Исследователи узнали, что возраст пика сексуального удовольствия у женщин наступает в 64 года, у мужчин в 66 лет.

 Группа ученых провела ежегодный опрос Single Singles in America. По результатам стало известно, что пик сексуального удовольствия людей достигается после 60 лет. Для женщин это возраст 64 года, а для мужчин 66 лет.

К слову, сексуальная реакция человека - сочетание физиологических и эмоциональных изменений, которые ведут к наступлению оргазма и следуют за ним. Физические и эмоциональные изменения происходят последовательно, по мере того, как индивид подвергается половому возбуждению.

Таким образом, группа ученых подтвердила факт прихода сильных ощущений человека в возрасте за 60 лет. Примечательно, что в опросе принимали участие 5 тыс. человек, которые не связаны узами брака. Информацию сообщает издание The Daily Mail.


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