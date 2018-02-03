Движение мелких галактик противоречит теории темной материи

Вчера, 19:04

В научном сообществе продолжаются дискуссии о возникновении темной материи и, даже, о ее существовании, как физического свойства. Последние исследования показали, что теории последнего десятилетия противоречит движение мелких галактик, найденных в Центавре А.

Благодаря последним изысканиям и опубликованным исследованиям, научный мир принял термин «темная материя». Субстанция, которую нельзя увидеть, зафиксировать, рассчитать, тем не менее, существует в космосе, и занимает более 96% его пространства. Темная материя влияет на все процессы, происходящие во Вселенной. Отталкиваясь от этой революционной теории, ученые проследили за «поведением» малых галактик, которые можно назвать спутниками Центавра А.

Оказалось, что, несмотря на внешние космологические составляющие, малые галактики не подчиняются нормам космологии. Орбиты систем не зависят от теории, которая говорит о «скрепляющем факторе» темной материи. Малые галактики в Центавр А., абсолютно независимы и продолжают вращаться по траекториям, противоречащим законам физики.