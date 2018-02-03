Астронавты NASA проведут уроки в память о Кристе Маколифф‍

Сегодня, 18:05

Астронавты NASA Рики Арнолд и Джозеф Акаба проведут уроки физики на борту Международной космической станции. Им предстоит реализовать мечту Кристы Маколифф, американской учительницы, которая входила в состав экипажа шаттла Challenger и трагически погибла 32 года назад.

"Мы чрезвычайно рады тому, что сможем вместе с NASA возродить уроки, которые готовила Криста", - сообщил президент Центра сохранения памяти о корабле Challenger Лэнс Буш. Он подчеркнул, что планируется провести занятия по темам из курса физики: законы Ньютона, хроматография, кипение и замерзание жидкости. Часть уроков выполнят по плану Маколифф без изменений, другие немного трансформировали и усовершенствовали. На всех занятиях проведут практичкие опыты в условиях невесомости. Уроки будут сняты на видео. После записи передадут в школы разных стран, в том числе в США. По мимо этого, видеоуроки разместят на сайте Центра сохранения памяти о корабле Challenger.

Выбор астронавтов для проведения этой миссии не случаен. Арнолд и Акаба раньше работали преподавателями. Акаба на данный момент уже находится на борту МКС, Арнолд прибудет на станцию в марте. Заместитель директора NASA по вопросам образования Майк Кинкейд отметил, что запись уроков на орбите позволит сохранить память не только о Кристе Маколифф, а и обо всем экипаже Challenger.

Маколифф должна была стать первым учителем в космическом пространстве. На борту корабля Challenger находился экипаж из семи астронавтов. 28 января 1986 года на 73-й секунде полета корабль потерпел крушение. После трагедии NASA свернули программу «Учитель в космосе». Учитель Барбара Морган, которая являлась дублером Маколифф после трагедии вернулась на работу в школу. В 2007 году она совершила свой единственный 12-дневный полет на шаттле Endeavour. Морган провела несколько сеансов со школой и провела биологические эксперименты в космосе.