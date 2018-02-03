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Пьяные птицы встревожили кемеровских учёных

Сегодня, 15:54

В Кемеровской области пьяные птицы по-настоящему встревожили местных учёных в области орнитологии. Ягоды рябины со временем начинают "бродить", птицы "спиваются" и умирают.

В сообщении указано, что на территории региона участились случаи смертей птиц, среди которых снегири, свиристели и прочие. Это связано с частыми перепадами температур. Ягоды рябины из-за таких скачков в прямом смысле начинают бродить, в них появляется алкоголь. Местные представители местной фауны. На протяжении последнего времени в Кузбассе участились резкие перепады температур. Птицы не отдают себе отчёт в количестве алкоголя, у них появляются нарушения в координации и они попросту падают. Потом они не могут подняться и замерзают насмерть, лёжа на земле. Определить точное количество пострадавших особей не предоставляется возможности.

Ранее портал сообщал, что в Новосибирске сложилась похожая ситуация. Птицы после приёма в пищу ягод также падают на землю.


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