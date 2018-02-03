В Египте археологи нашли гробницу высокопоставленной чиновницы

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В Египте археологам удалось обнаружить гробницу неизвестной высокопоставленной чиновницы. Находка датируется 2500-2300 годами до н.э. Информацию сообщает Халед аль-Аннани, занимающий должность министра по изучению памятников древности.

В сообщении указано, что уникальную находку удалось обнаружить неподалёку от Каира, около известных египетских пирамид Гизы. В гробнице нарисованы фрески, которые рассказывают о жизни уважаемой женщины тех времён. Отмечается, что никаких драгоценностей или других дорогостоящих вещей в захоронении не было. Эксперты предполагают, что гробницу разграбили ещё в древние времена, оставив лишь тело.

Часть предметов удалось найти ещё в 20 веке. На текущий момент они находятся в Берлинском музее.