Опубликованы доказательства, подтверждающие зарождение человека на другой планете

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Доктор Эллис Сильвер провёл ряд исследований и выяснил, что человечество эволюционировало на другой планете, а потом на космическом корабле добралось на Землю. Для того чтобы убедиться в этом, он сравнил физиологию людей и других видов на планете.

Автор исследования акцентировал внимание на том, что человек эволюционировал на другой планете, а на Землю попал благодаря инопланетной цивилизации. Целью перелёта в Солнечную систему стало то, что Земля является плодовитой планетой. В момент появления человека уже были живые существа в разных формах. Эллис Сильвер считает, что человечество не рождалось на Земле, и это он описал в своей книге под названием «Люди не с Земли». Он подчеркнул, что у людей отличается структура иммунитета, физиологические особенности организма, что может свидетельствовать о появлении жизни на другой планете, у которой другая атмосфера, ландшафт и солнечное излучение.

Доктор предполагает, что человеческая неспособность справляться с жарой и холодом может как раз свидетельствовать о зарождении жизни на других космических объектах. Факторами, подтверждающими это, он назвал головокружение, а также смену артерирального давления. Результаты исследования были опубликованы в книге «Люди не с Земли». Учёные после прочтения скептически отнеслись к такой позиции Сильвера.