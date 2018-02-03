Ученые обнаружили в Млечном Пути самую древнюю звезду

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Испанские астрофизики после многолетних исследований реликтовых образований нашей галактики обнаружили звезду, которая может быть самой древней в Млечном Пути. По мнению ученых, звезда J0815 + 4729 образовалась уже через 300 миллионов лет после Большого взрыва.

Доклад испанских ученых вызвал неоднозначную реакцию в научном сообществе. Исходя из принятой теории Большого взрыва и дальнейшей эволюции Вселенной, Млечный Путь является далеко не первой вехой становления мироздания по временным критериям. Тем не менее, исследователи настаивают на том, что обнаруженная ими звезда, сформировалась в нашей галактике через 300 миллионов лет после условного «старта» Вселенной, чей возраст исчисляется в 13,5 миллиардов лет.

В доказательство своей теории испанские астрофизики привели морфологические данные J0815 + 4729, которые свидетельствуют о глобальном дефиците железа и кальция, присущим молодым звездам галактики наподобие Солнца. В тоже время, на древность открытого светила указывает огромный процент углеводорода, что свойственно реликтовым космическим образованиям. В настоящее время исследования продолжаются.