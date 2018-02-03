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Ученые нашли в Великом Новгороде шахматные фигуры XIV века

Сегодня, 13:05

Об очередной сенсационной находке сообщили археологи, продолжающие масштабные раскопки у стен Кремля Великого Новгорода. Ученые обнаружили деревянные шахматные фигуры, датируемые XIV веком.

Находку российских ученых трудно переоценить. Дело в том, что фигурки для игры в шахматы, доказывают постоянную связь средневековой Руси с индийской цивилизацией. Тем более, что по исполнению, три найденных фигуры, идентифицированные как конь, ладья и король, говорят о бытовом использовании их в княжеских забавах. Все фигуры выкрашены в красный цвет.

Ранее сообщалось о подобной находке на раскопе Ярослава дворища, где артефакты, выполненные из черного гагата, были датированы почти тем же веком и гипотетически причислены археологами к фигуркам индийской игры. Находка археологов в Великом Новгороде лишний раз укрепляет версию о торговых и культурных связях средневековой Руси и Индии. Российские ученые намерены в дальнейшем создать тематическую экспозицию своих находок.


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