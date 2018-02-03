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Учёные Омска получили трёхлетний грант на исследование дождевых червей

Сегодня, 12:10

Учёные из Омка получили трёхлетний грант на исследование дождевых червей. Целью является установление, как на экосистему влияют их местные и чужеродные виды.

 Грант выделен российским фондом, занимающимся фундаментальными исследованиями. Проект является межрегиональным.

Исследования будут проводиться на Урале и в Западной Сибири. Учёные намерены найти места, где совместно проживают чужеродные дождевые черви и «аборигены».

После этого они займутся исследованием, каково влияние каждого из видов на экосистему. Для проведения этих работ определён срок в три года.

Учёные рассказывают, в настоящее время становится всё более актуальным влияние чужеродных видов на сложившееся состояние экосистемы.

Зачастую, их появление приводит к тому, что происходят потери не только в биологическом разнообразии экосистем, но и в их экономической значимости.

В ходе исследования дождевых червей предполагается сделать прогноз возможного распространения чужеродных видов и определить, как они влияют на почвенные характеристики.


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