VistaNews.ru


Учёные: У дятлов случаются сотрясения мозга

Сегодня, 01:15

Специалисты рассказали, что у дятлов случаются сотрясения мозга. Как ранее заявляли, эти птицы не имеют плохого самочувствия из-за долбления на деревьях. Учёными Бостонского университета были выявлены химические признаки сотрясений.

Оказывается, при процессах травмирования накапливается тау-белок около нервных окончаний. Это необходимо для защиты следующих повреждений. Но бывает, что данное скопившееся вещество попросту развивает в мозге серьёзные патологии.

Людям всегда было интересно, как у дятла при добывании пищи, не портится клюв и не случаются прочие травмы. В связи с этим и были проведены исследования учёными в сторону этого вида пернатых. Дело в том, что в мозге дятлов преимущественно содержится вышеупомянутый белок. Он обычно находится в больших количествах в тех местах, где скопляется большая нагрузка. Поэтому не исключено, что эволюция повела себя таким образом, что этот фермент не разрушает мозг птиц, а попросту играет роль защиты от травмирования.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.