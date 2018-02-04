Учёные: У дятлов случаются сотрясения мозга

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Специалисты рассказали, что у дятлов случаются сотрясения мозга. Как ранее заявляли, эти птицы не имеют плохого самочувствия из-за долбления на деревьях. Учёными Бостонского университета были выявлены химические признаки сотрясений.

Оказывается, при процессах травмирования накапливается тау-белок около нервных окончаний. Это необходимо для защиты следующих повреждений. Но бывает, что данное скопившееся вещество попросту развивает в мозге серьёзные патологии.

Людям всегда было интересно, как у дятла при добывании пищи, не портится клюв и не случаются прочие травмы. В связи с этим и были проведены исследования учёными в сторону этого вида пернатых. Дело в том, что в мозге дятлов преимущественно содержится вышеупомянутый белок. Он обычно находится в больших количествах в тех местах, где скопляется большая нагрузка. Поэтому не исключено, что эволюция повела себя таким образом, что этот фермент не разрушает мозг птиц, а попросту играет роль защиты от травмирования.