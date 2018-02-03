VistaNews.ru


Ученые обнаружили новые признаки жизни на спутнике Сатурна

Сегодня, 11:26

Сенсационный доклад представили астрофизики из Национального аэрокосмического агентства США. По мнению исследователей, на Титане, самом большом спутнике Сатурна в атмосфере присутствуют вещества, свидетельствующие о наличии микроорганизмов.

Несмотря на то, что Титан считался наиболее изученным спутником Сатурна, до сих пор в научном сообществе не было доказательств теории присутствия биологических компонентов на его поверхности. Лишь новые технологии, примененные американскими учеными, в начале этого года позволили определить в атмосфере Титана соединения, которые в земных условиях формируют клеточную структуру микроорганизмов.

В докладе указывается, что над южным полюсом спутника Сатурна, молекулы акрилонитрила сконцентрированы в количестве, указывающем на присутствие одноклеточных бактерий. Скорее всего, в результате низких температур, бактерии оседают в метановых озерах спутника. Стоит сказать, что именно метановые соединения на Титане привлекли к космическому телу внимание научного сообщества, как к наиболее вероятной среде обитания клеточных формирований.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.