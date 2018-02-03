Ученые обнаружили новые признаки жизни на спутнике Сатурна

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Сенсационный доклад представили астрофизики из Национального аэрокосмического агентства США. По мнению исследователей, на Титане, самом большом спутнике Сатурна в атмосфере присутствуют вещества, свидетельствующие о наличии микроорганизмов.

Несмотря на то, что Титан считался наиболее изученным спутником Сатурна, до сих пор в научном сообществе не было доказательств теории присутствия биологических компонентов на его поверхности. Лишь новые технологии, примененные американскими учеными, в начале этого года позволили определить в атмосфере Титана соединения, которые в земных условиях формируют клеточную структуру микроорганизмов.

В докладе указывается, что над южным полюсом спутника Сатурна, молекулы акрилонитрила сконцентрированы в количестве, указывающем на присутствие одноклеточных бактерий. Скорее всего, в результате низких температур, бактерии оседают в метановых озерах спутника. Стоит сказать, что именно метановые соединения на Титане привлекли к космическому телу внимание научного сообщества, как к наиболее вероятной среде обитания клеточных формирований.