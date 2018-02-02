VistaNews.ru


Ученые: Сексуализация женских образов имеет плохие последствия

Вчера, 22:39

В современном мире рекламы и пиара, где идет гонка за потребителями, часто используется метод добавления женских образов, чтобы привлечь к себе покупателей. Ученые выяснили, какие могут быть последствия сексуализации таких образов.

 Ученые из Вены выяснили, что у людей возникает неправильное восприятие женского пола. Это все происходит из-за намеренной сексуализации женщин в СМИ. Вообще эротизация женщин в рекламе или прессе должна вызывать у потребителя только положительные эмоции.

Эксперимент, в котором участвовали мужчины, показал, что «сильный пол» не может проявлять эмпатию и понимание полураздетым партнёршам, изображенным в компьютерной игре. Это означает, что из-за современных представлениях о женщинах, люди чаще могут воспринимать красивую девушку неспособной думать, или сочувствовать. Ученые говорят, что последствия могут быть плохими, где привлекательность будет означать только внешнее восприятие, но никак не внутреннее.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.