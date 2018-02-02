Ученые: Деревья способны потеть в жару

Вчера, 21:47

По теории ученых, деревья могут также потеть, как и люди. Эксперты рассказали секрет данной функции растения общественности после проведенного исследования.

Биологи установили, что в жаркую погоду деревья также способны реагировать соответственно, как живые существа. На поверхности листьев появляется влага, которая полностью может называться потом. Таким образом, растение обеспечивает теплообмен для сохранения жизненно важной функции. Это стало ясно после проведения одного эксперимента. Больше десятка деревьев были помещены в специальную капсулу, в которой можно было регулировать внутри влажность и температуру воздуха.

Первая часть растений подверглась условиям внешней среды, вторую долю подвергли высоким температурам. Именно во второй группе ученые и увидели четкую реакцию потливости. Кроме того, отсюда и понятно, что если деревья произрастали долгое время в жарком климате, они более стойко переносят высокую температуру воздуха.