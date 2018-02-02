Самарские ученые разработали расчетную геометрию сердца

Вчера, 21:32

Ученые, представляющие Центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева и Самарский филиал университета «Реавиз», разработали расчетную геометрию сердца. Автором проекта выступает Дмитрий Пащенко, талантливый доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика».

Если смотреть на сердце с компьютера с точки зрения нынешнего инжиниринга, то сам орган выступает в качестве мембранного насоса, сосудами являются проводные трубы, а кровью - несжимаемая известная неньютоновская жидкость. Модель планируют сделать доступной для каждого владельца смартфона и при загрузке приложения он сможет видеть цифровой и точный аналог своей сердечной системы.

Дмитрий Пащенко надеется, что успешное воплощение проекта позволит интегрировать метод с сервисом телемедицины, к примеру, «Яндекс. Здоровье». Молодые ученые одновременно работают над несколькими проектами.