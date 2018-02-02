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Названа еда, парализующая собак

Вчера, 21:04

В то время как ветеринары не могут понять, как у собак возникает паралич, ученые это выяснили, и дали конкретный ответ. Теперь хозяева домашних питомцев будут намного осторожнее с выбором рациона для своих любимчиков.

 Специалисты из Австралии ссылались на историю болезней людей, страдавшие синдромом Гийена-Барре. Это заболевание по симптомам похоже на то, что возникает у собак. Болезнь возникала в основном из-за одного микроба, который встречается в испорченном и недожаренном мясе. После этого ученые стали выяснять, есть ли связь между употреблением мяса и параличом собак.

Прошло немало времени наблюдений, пока ученые не выяснили, что кормление наших «верных друзей» куриным мясом, в частности шейками, повышает вероятность развития паралича более, чем в 60 раз.


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