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Учёные: В малых дозах алкоголь полезен для мозга

Вчера, 20:34

Умеренное употребление алкоголя снижает риск развития болезни Альцгеймера, считают американские ученые из Рочестерского университета. При этом специалисты подчёркивают, что злоупотребление спиртным, напротив – провоцирует развитие слабоумия.

В ходе проведённых исследований удалось установить, что в небольших количествах алкоголь способствует очищению активизации глимфатической системы, отвечающей за очистку ЦНС от продуктов жизнедеятельности. Такой эффект достигался при использовании низких ежедневных доз (0,5 грамма на килограмм массы тела). В то же время при чрезмерном употреблении спиртного каждый день глимфатическая система приходит в упадок и провоцирует развитие слабоумия.

Ранее учёные доказали, что шампанское повышает качество секса. Американские исследователи также выяснили, что этот напиток положительно влияет на когнитивные способности и является хорошим средством профилактики кардиологических патологий.


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Кирил
Вчера, 21:20

Учёные бараны , нет в ней пользы кроме как вреда !

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