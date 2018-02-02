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Ученые выяснили, что сну препятствуют 956 генов

Вчера, 20:14

Нидерландские ученые изучили, в чем причина бессонницы у 30% людей по всей земле. Для этого пришлось исследовать ДНК более 1 млн человек.

 Бессонница - это когда человек не может заснуть как минимум три дня в неделю в течении нескольких месяцев. Как известно, причиной бессонницы является употребление алкоголя, не соблюдения режима дня, частая смена часовых поясов и т.д. Однако ученые сравнили бессонницу с депрессией, добавляя, что это влияет на продолжительность жизни, а также оставляет отпечаток на скорости восприятии информации.

956 – именно столько генов содержится в человеке, из-за них часто бывают вызваны чувства расстройства. Ученые продолжают изучать эти самые гены для того, чтобы найти новые способы лечения и препятствия этой болезни.


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