Ученые: Собаки чаще кусают тех, кто их боится

Вчера, 19:38

Ученые из Ливерпульского университета во главе с Кэрри Вестгарт (Carri Westgarth) утверждают, что собаки чаще кусают людей, склонных к тревожности, сообщает журнал Journal of Epidemiology and Community Health. Также они отметили, что реальное число укушенных собаками людей выше, чем заявляет официальная статистика.

Данные выводы основываются на опросе и проведении психологического теста 694 жителей графства Чешир, Великобритания. Оказалось, что 25% опрошенных когда-либо кусала собака. Из них 44% были укушены собакой в детстве, в возрасте до 16 лет. 55% пострадавших укусила собака, которую они не видели до этого. Наличие личной собаки увеличивает риск быть укушенным в 3,3 раза. Собаки в 1,8 раза чаще нападают на мужчин, чем женщин.

По итогам психологического теста ученые заключили, что собаки значительно чаще нападают на людей, которые пребывают в состоянии тревоги или депрессии, отличаются ранимостью или же повышенной раздражительностью. Ученые не могут сказать, это вызвано тем, что тревожные люди «привлекают» собак, или же укус животного заставляет человека больше волноваться.