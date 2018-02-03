В NASA указали на сходство галактик с пингвином

Сегодня, 05:30

NASA опубликовала на своем ресурсе фотографию двух галактик, напоминающих пингвина. Взаимодействующие объекты, запечатленные космическим телескопом «Хаббл» очень похожи на императорского пингвина, держащего на нижних лапах свое яйцо.

В реальности на фотографии изображены две «умирающие» галактики, отстоящие от Земли на расстоянии более двух десятков световых лет. Эти космические образования имеют красноватый и зеленый цвет. Астрофизики полагают, что ранее эти крупные объекты имели распространенный в галактическом космосе вид спирали.

Однако со временем запасы инертного газа для образования новых планет иссякли, уменьшились гравитационные поля и две разнородные системы во Вселенной начали сближение. Космический телескоп подобрал такой ракурс фотографии, что картинка обрела почти законченные очертания «счастливого пингвина с яйцом». Астрономы считают, что подобные слияния, есть закономерный процесс образования новых планетных систем.